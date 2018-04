Maserati SUV komt naar Frankfurt

Door: BV

Maserati lanceerde de idee van een SUV al in 2003. Toen presenteerde het merk deze Kubang (foto) als concept car. Tot het bedrijf een hoog op poten gezette Maserati eind vorig jaar weer openlijk op de verlanglijst zette, bleef het model in de ijskast zitten. En dat terwijl Porsche aan z'n Cayenne bakken geld verdiende. Op het Autosalon van Frankfurt in september krijgen we dan toch een SUV met een drietand in de grille te zien.

De basis voor de SUV wordt de onlangs nog vernieuwde Grand Cherokee. En dat model is dan weer los gebaseerd om de Mercedes ML. Over het uiterlijk is nog niets bekend, maar bronnen bij Fiat hebben wel gelost dat de motoren ook van bij Chrysler afkomstig zullen zijn. Het gaat dan uiteraard over achtpitters, met een 6,4l met minimaal 460pk (uit de Grand Cherokee SRT8) als topper. Om Europa te paaien wordt ook gedacht aan een drieliter V6 biturbo diesel met ruwweg 300pk, maar die is niet voor meteen.