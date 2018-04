Betrapt: Opel Zafira Tourer, Corsa OPC, Zafira OPC

Door: BV

De nieuwe generatie van de Opel Zafira staat voor de deur. Dat is geen geheim, gezien we de eerste beelden en informatie van de Zafira Tourer al achter de kiezen hebben. Maar in het wild kan je ze nog niet tegenkomen. Tenzij het een gecamoufleerd testexemplaar is, zoals in dit geval. De plaatjes zijn door een alerte lezer geschoten in Bormio, op de grens tussen Italië en Oostenrijk op een bergpas die populair is bij autobouwers. De Zafira Tourer, die overigens naast de huidige Zafira in het gamma komt en hem dus niet meteen compleet vervangt, was er overigens nog in goed gezelschap.

De volumewagen was vergezeld van twee OPC-modellen in testfase; een Corsa OPC en Insignia OPC. De eerste wordt momenteel aangedreven door een 192pk sterke 1.6 turbomotor, terwijl de tweede 325pk onttrekt aan een 2.8l V6 turbo. Die cijfertjes zullen binnenkort wellicht bijgesteld worden.