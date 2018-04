Gratis naar Fast & Furious 5 @ Drive In Movies

Door: BV

Vin Diesel en Paul Walker zijn terug in Fast Five met nog meer spectaculaire achtervolgingen en explosieve stunts. Nadat ex-agent Brian O'Connor (Paul Walker) en Mia Toretto (Jordana Brewster) Dom Toretto (Vin Diesel) hebben helpen ontsnappen uit de gevangenis, zijn ze op de vlucht voor de politie. Als ze uiteindelijk in Rio de Janeiro belanden moeten ze om hun vrijheid terug te krijgen, nog één klus aannemen. Ze worden echter op de hielen gezeten door FBI-agent Luke Hobbs (Dwayne Johnson), die alles op alles zet om Dom, Brian, Mia en hun team op te pakken...

Fast & Furious 5 is op zaterdag 27 augustus de uitsmijter voor dit seizoen van de Utopolis Drive In Movies in Mechelen. Auto55 geeft ook voor deze laatste voorstelling een hoop duotickets weg. Het volstaat om te reageren bij de link naar dit artikel op onze Facebook-fanpage en je berichten in de gaten te houden.



Meer informatie en details over de Utopolis Drive In Movies vind je hier.