Audi A8 met voorwielaandrijving, nieuwe instapdiesel

Door: BV

De Audi A8 krijgt een nieuw instapmodel. De A8 was voorheen enkel leverbaar met quattro-vierwielaandrijving, maar in de race om een lager verbruik, lagere uitstoot en een meer toegankelijk prijsniveau heeft Audi besloten de A8 ook als voorwielaandrijver te leveren. In het vooronder huist dan een 204pk sterke 3.0 TDI-motor die daarmee 46pk minder krachtig is dan de versie met vierwielaandrijving.



De zescilinder dieselmotor is naast zijn vermogen van 204pk goed voor een koppel van 400Nm. En daarmee is de auto een rechtstreekse concurrent van de Mercedes S 250 CDI met als grote verschil dat daarbij een viercilinder voor de aandrijving zorgt. De 0-100 km/h sprint van deze A8 verloopt in 8,0 seconden en de topsnelheid ligt op 235 km/h. De vierwielaangedreven A8 3.0 TDI doet diezelfde sprint in 6,1 seconden terwijl de topsnelheid op 250 km/h ligt. Het verbruik is met 6,0 l/100 km relatief laag en de CO2-uitstoot bedraagt 158 g/km. D'Ieteren, de Belgische importeur, heeft nog geen prijzen bekendgemaakt, maar reken op een aanzienlijk prijsvoordeel.