Mercedes doet SLS AMG in het klein

Door: BV

AMG haalt z'n slag thuis. Na het succes van de gevleugelde SLS wou het bedrijf al te graag een kleinere, goedkopere editie van het model op de planning zetten. Dat model zou het kunnen opnemen tegen de Porsche 911. De baby-SLS komt nu echt. Tegen 2015 staat hij in de catalogus.

De SLS AMG verkoopt zo goed en heeft AMG zoveel krediet opgeleverd dat er (financiële) ruimte is ontstaan om alsnog de wens van het bedrijf waar te maken. Ook de nieuwe AMG zal een achtcilinder bevatten. "Het moet een V8 zijn", zegt Christoph Jung die verantwoordelijk is voor de marketing van het merk. "Dat verwachten onze klanten."

Intussen kan AMG kiezen uit een rits achtcilinders. Waarschijnlijk blijft de 6.2 liter voorbehouden aan de SLS. Bovendien zou deze beul tegen de marktintroductie wel eens niet meer aan de emissie-eisen kunnen voldoen. Blijft over de 5.5 liter V8-BiTurbo en de atmosferische versie daarvan, zoals onlangs gepresenteerd in de SLK 55 AMG.

Het vermogen hoort tegen de 500pk te liggen. Een 7-traps versnellingsbak staat in verbinding met de achterwielen en de spurt naar 100km/h zou rond de vier seconden bedragen met mogelijk een topsnelheid van 300km/u. En in één adem zegt het bedrijf er ook nog bij dat niet alleen de prestaties maar ook de rijeigenschappen én de klank moeten kloppen.

Naast Porsche is ook Jaguar een van de mikpunten, en wel de onlangs gepresenteerde C-X16. Jung was erg onder de indruk van die auto, alleen denkt hij dat Jaguar's richtprijs van € 60.000 wel erg ambitieus is. "Om winstgevend te zijn zou AMG's nieuwe sportwagen minstens een vanafprijs van € 80.000 moeten hebben. Er komt al zeker een coupé. Een roadster zou leuk zijn, maar daarover is nog niets beslist.