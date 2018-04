Alfa Giulietta neemt een break

Door: BV

De functionele breaks zijn in het segment van de Alfa Romeo Giulietta goed voor meer dan een vierde van de verkopen. Op enkele grote Europese markten, zoals Duitsland en Italië, opteert zelfs drie klanten op vier voor een koetswerkvariant met grote kofferopening. Dat is al jaren zo, maar de Italianen zijn pas nu wakker geworden. Fiat heeft sinds het de Stilo Multi Wagon uit de catalogus schrapte geen break meer in het segment en ook bij Alfa en Lancia vang je bot. In de loop van volgend jaar komt daar eindelijk verandering in. Dan voegt het bedrijf een break van de Giulietta aan het aanbod toe.

Momenteel heeft Alfa Romeo slechts twee modellen in productie. Dat zijn de Mito en de eerder genoemde Giulietta. Dat komt omdat de productie van de 159 vorige maand werd geschrapt. Er wordt wel aan een opvolger gewerkt, maar die loopt pas eind 2012 van de band. Voorlopig heet die Giulia. In 2013 krijgt Alfa dan ook nog een crossover. Die wordt gebaseerd op een Chrysler-product.