Dit is de nieuwe Ford Mondeo!

Door: BV

Laat je niet misleiden door de typenaam Fusion op de kofferklep, dit is wel degelijk de eerste informatie van de nieuwe Ford Mondeo. Hij is zopas voorgesteld op het Autosalon van Detroit, in de versie voor de Amerikaanse markt. Die heet Fusion, maar is - in tegenstelling tot vorige generaties - op enkele kleine details na identiek aan de Europese versie.

De Mondeo/Fusion heeft een uitgesproken dynamische stijl, met trekken van de Evos Concept die ook op het Autosalon van Brussel 2012 te zien is. Een meer uitgesproken gebogen (en aërodynamische daklijn) wordt voorafgegaan door een radiatorrooster dat sterk aan dat van Aston Martin doet denken.

Over de dieselversies wil Ford pas iets kwijt als de auto in Europa wordt voorgesteld, maar over de compacte viercilinder benzinemotoren is nu al wat bekend. Die zijn 1.6 of 2.0-liter groot en worden met een zesbak gecombineerd. Standaard moet je zelf met de pook aan de slag, maar een automaat bestellen kan ook. De Mondeo blijft uiteraard een voorwielaandrijver, maar vierwielaandrijving wordt nu al aangekondigd.

Daarnaast wil Ford ook hybride en plug-in hybrideversies aanbieden. Die eerste heeft een elektromotor die bijstand krijgt van een atmosferische tweeliter benzinemotor. Een plug-in hybride die dankzij een uitgebreide elektrische autonomie (meer dan 60km) minder dan anderhalve liter per 100km verbruikt, komt ook.