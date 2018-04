Bugatti, waarom koopt gij transmissies?

Door: BV

Dat de productie van de epische Bugatti Veyron stilaan het eindstation nadert is bekend. De productie van de gesloten variant is al gestaakt en van de open Veyron Grand Sport staan hooguit 45 extra exemplaren op de planning. En toch heeft Bugatti z'n overeenkomst met transmissiebouwer Ricardo met twee jaar verlengd. Dat bedrijf levert de automaten met dubbele koppeling voor het pk-monster.

Uiteraard geeft geen van beide bedrijven commentaar, maar er zijn twee voor de hand liggende verklaringen. De eerste is dat Bugatti stilaan klaar is met de productieversie van de 16C Galibier. Dat moet de snelste vierdeurs ter wereld worden. De andere is dat het bedrijf nog een extra variant van de Veyron uit z'n mouw schudt. Een Grand Super Sport bijvoorbeeld.