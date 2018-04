Renault krijgt eigen Juke

Door: BV

Het zat eraan te komen: Renault kaapt het platform van de Juke weg bij partner Nissan voor een eigenzinnige compacte SUV met een Ruit op de neus. Dat is niet echt een verrassing gezien we met de vorig jaar in Genève voorgestelde Renault Captur al een studiemodel hebben moeten verteren dat helemaal aan die omschrijving voldoet. Dat wordt dan ook de designinspiratie voor het seriemodel. Hoe veel Juke Renault zal overhouden is nog onduidelijk - het is immers niet onwaarschijnlijk dat Renault behalve de motoren ook de basis van het zelfdragende koetswerk (dat omvat dak, deuren, glaspartijen en mogelijks ook de achterklep en motorkap) overneemt.

De motoren worden gewoon identiek aan die van de Juke. Dat betekent dat je de keuze krijgt uit een 1.5 dCi (die oorspronkelijk toch van Renault is) met 110pk en een 1.6l turbo benzinemotor met maximaal 190pk. Transmissies: een handbediende zesbak of een CVT-automaat en vierwielaandrijving die het privilege wordt van de topversies.