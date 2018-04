Duitsland domineert World Car of the Year

Door: BV

In de marge van het Autosalon van New York zijn de World Car of the Year-awards uitgereikt. En laat ons meteen met de hoofdvogel beginnen: de eindoverwinning gaat naar de Volkswagen Up, die nog op de tweede stek strandde in de Europese verkiezing voor de Auto van het Jaar. De ganse top drie was een Duits onderonsje, met zilver en brons voor respectievelijk de BMW 3-Reeks en de Porsche 911.

De nieuwe 911 mocht zich wel de titel World Performance Car of the Year opspelden. Het model laat daarmee 18 andere sportwagens, waaronder de Lamborghini Aventador en McLaren MP4-12C achter zich.

De World Green Car of the Year is geen Volt of Ampera, evenmin een elektrische Ford Focus of de Peugeot 3008 Hyrbrid4 maar de Mercedes S 250 CDI, omwille van de combinatie van z'n afmetingen met een verbruik van slechts 5,7l/100km.

Ten slotte viel ook de Range Rover Evoque in de prijzen. Dat product kaapte de titel World Car Design of the Year in de wacht. Het is ook meteen de enige niet-Duitse prijzenpakker. Opvallend ook dat alle edelmetaal naar Europese constructeurs gaat - Amerikanen of Aziaten speelden ditmaal geen enkele rol van betekenis.