Lange BMW 3-Reeks enkel voor China

En dat vinden we behoorlijk spijtig, want deze BMW 3-Reeks ziet er netjes uit. Dat uitgelopen stukje chroom in de C-stijl is er misschien wat over, maar wees er maar zeker van dat ze het ginds zullen smaken. De Long Wheel Base meet 11cm langer dan normaal en die verlenging wordt vanbinnen optimaal benut, zoals je kan afleiden uit onze fotospecial.

Hij komt in drie gedaantes en allemaal standaard met een achttrapsautomaat; Een 2l viercilinder turbo met 184pk, die voor het gemak 320Li is gedoopt. Tweede in rij is de 328Li, met evenveel inhoud en 245pk onder de kap. De topper heet 335Li en laat zich aanvoeren door een 3l zes-in-lijn biturbomotor met 306pk. De drie Li's worden dit jaar nog verwacht op de Beijing Motor Show. De assemblage neemt de Chinese BMW-fabriek van Tiexi voor z'n rekening.