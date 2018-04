Porsche Cayenne GTS heeft 420pk aan boord

Door: BV

Het was alweer even geleden dat Porsche een extra variant aan het Cayenne-aanbod toevoegde. Hoog tijd dus dat deze GTS er kwam. Met een 420pk sterke V8 is hij niet de sterkste van het gamma, want de Turbo schopt het tot 500pk, maar hij is wel de sportiefste van allemaal.

Dat hebben we te danken aan de stuggere demping, het 24mm verlaagde onderstel (in vergelijking met de Cayenne S) en het Porsche Active Suspension Management dat standaard is. Dat laatste heeft als voornaamste eigenschap dat het de koets perfect vlak houdt tot de wetten van de fysica echt niet verder kunnen gebogen worden.

De prestaties zijn overigens ook niet om van te huilen. Vanuit stilstand naar 100km/u knallen duurt 5,9 tellen en de motor krijgt de omvangrijke koets echt niet meer sneller door de atmosfeer geperst als er 261km/u op de teller staat.

De eerste beelden tonen ons de GTS in migrainegroen (Porsche heeft het zelf over ‘limoen'), maar er zijn meer unieke kenmerken. Zo heeft hij de snoet van de turbo, is hij getooid met glanzend zwarte accenten en mogen de zijshorten en brede wielkasten je evenmin ontgaan. Het is eveneens duidelijk dan een simpele, enkele achterspoiler onvoldoende was. In het interieur is dan weer met Alcantara gestrooid. Het werelddebuut is er later deze maand, op het Autosalon van Bejing.