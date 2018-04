Vooruitkijken met Chevrolet EN-V 2.0

Door: BV

Elektrische voertuigen voor beperkt, persoonlijk gebruik in de steden zijn de toekomst. Dat leiden we tenminste af uit de karrenvracht studiemodellen die uit het idee voortvloeien. Volkswagen, Audi en Renault (met de Twizy, die al te koop is) blijven in hun uitwerking relatief dicht bij die van de auto, maar andere constructeurs denken eerder aan rijdende cocons. Chevrolet hoort tot de tweede soort.

Moederbedrijf General Motors toonde z'n interpretatie al eens tijdens de Wereldexpo in Shanghai, en toont op Auto China nu de gerijpte, 2.0-editie, van het concept. Met als voornaamste wijziging een verdubbeling van het aantal wielen; vier in plaats van twee.

Het gaat nog om schetsen dus beweren dat de EN-V 2.0 over zintuiglijke technologie beschikt (wat we ons daar dan ook bij moeten voorstellen), dat draadloze communicatietechnologie met andere voertuigen en internet zijn toegevoegd is wel erg gemakkelijk.