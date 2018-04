Lexus wil een GS Coupé

Door: AUTO55

Met de LFA en LF-Fc is Lexus op coupégebied goed op weg, maar in de showrooms merk je daar helaas bitter weinig van. Met het wegvallen van de SC430 heeft het merk geen coupés in het portfolio, en een spannend gelijnde tweedeurs is dus best welkom. Ook intern wordt een dergelijk model toegejuicht - een GS Coupé als het ware.

De GS in sportkledij wordt naar alle waarschijnlijkheid voorzien van een conventionele benzinekrachtbron en een hybride-aandrijflijn. Er gaan zelfs geruchten de ronde dat er een supersportieve variant op de verlanglijst staat, genre IS-F. Het is zelfs best mogelijk dat de V10 uit de LFA, hetzij in licht geknepen vorm, dienst doet in deze topper. Lexus zelf is niet bereikbaar voor commentaar, maar meerdere bronnen wijzen naar een introductie in de eerste helft van 2013.