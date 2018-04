Lexus GS 450h zoemt de showroom binnen

Door: TB

Toyota zit als pionier in hybridewagens nooit verlegen om een dubbel gemotoriseerd voertuig meer of minder. Deze keer is het de beurt aan Lexus om de ecologische voetafdruk van de vloot wat te doen krimpen. De nieuwe GS moet het van Lexus opnemen tegen de BMW 5, Mercedes E en Audi A6 en poogt als 450h het verschil te maken op de gevestigde waarden met forse prestaties en toch maar een CO2 uitstoot van 137gr/km. Met dank aan het Lexus Hybrid Drive systeem van de tweede generatie, dat een erg zuinige 3,5l V6 benzinemotor met een compacte en watergekoelde elektromotor combineert. Beide drijven de achteras aan, en dat is voor een hybride prestigeberline uniek. De V6 maakt gebruik van de Atkinson cyclus technologie en een vernieuwd LexusD-4S branstof injectiesysteem, allemaal uiteraard om er zo weinig mogelijk benzine door te moeten jagen. Het normverbruik zou door dit gouden duo dan ook moeten dalen met 23% tot 5,9 liter per 100km.

Als je de meest bescheiden versie aan € 58.580 selecteert tenminste, want meer luxe en grotere wielen duwen de het verbruik en de uitstoot (een beetje) omhoog. Niet dat die op zuinigheid toegespitste ingreep van de Lexus een luie loebas maakt, want de beschikbare 343pk duwen de Japanner in een stevige 5,9 seconden naar de honderd op de teller. De topsnelheid is begrensd op 250km/u. Naast de hybride brengt Lexus ook de GS 250 naar België. Conventioneel aangedreven door een 2,5l V6, wordt hij een nog steeds forse € 49.850 geprijsd. Met de Duitsers in het vizier heeft Lexus´ optielijst ondertussen al een flinke germanisering ondergaan, dus hou rekening met een aardig aandikkend prijskaartje als je jezelf wil trakteren op een extraatje hier of daar.