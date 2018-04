Proefballon: Noble M600 Convertible

Door: BV

Als je een beetje rond shopt in de wereld van de supersportievelingen, dan lijkt het wel alsof convertibles geen nadelen hebben. Maar wie fortuinen uitgeeft aan z'n pronkbolide, geeft schijnbaar niet om concessies op vlak van stevigheid, gewicht of prestaties. Hij of zij wil gezien worden en kan meteen ook zonder fysieke barrières profiteren van de klank van de exotische aandrijflijn.

Het kleine Britse Noble weet natuurlijk ook dat de dikke V8 in de kleine M600 dan ook tot z'n recht komt. Beter Boutwood, de directeur heeft daarom deze tekening van een dakloos exemplaar de wereld ingestuurd. Je teen in het badwater steken, heet dat. Hij zegt er in één adem bij dat Noble geen plannen heeft om de Lamborghini Gallardo, Ferrari 458, Mercedes SLS AMG... te volgen met de bouw van een dakloos exemplaar. Een stelling die natuurlijk niet lang standhoudt als er een paar klanten met een blanco cheque staan zwaaien.