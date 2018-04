Aston Martin V12 Vantage Roadster laat zich zien

Door: AUTO55

Na de recente voorstelling van de nieuwe Vanquish -en een passage op het jaarlijkse Festival of Speed- krijgen we nu de dakloze variant van de V12 Vantage te zien. Deze kreeg een verstevigd onderstel, een andere achterspoiler en een aangepaste voorbumper maar zonder dat er onder de kap iets werd gewijzigd. Niet getreurd echter, de 6.0 V12 levert met 517pk en 570Nm genoeg vermogen en trekkracht om een haartransplantatie te overwegen. Of haal die zakdoek toch maar boven; Het typeplaatje verraadt meteen de oplage...

De Roadster voorziet koolstofvezel voor onder meer de spiegelkappen en enkele luchtroosters en koppelt het geweld van de V12 aan een manuele zesversnellingsbak.

Om het interieur aan te kleden maakt Aston Martin veelvuldig gebruik van leder, glas en koolstofvezel. De kleurcombinaties van het meubilair en het dashboard mag de klant geheel zelf bepalen. Elektrisch verstelbare sportstoelen met geheugenfunctie, automatische klimaatregeling en een uitgebreid infotainmentsysteem inclusief navigatie en Bluetooth-aansluiting worden standaard meegeleverd. Het reguliere audiosysteem moet tevens voldoen, maar wie beter wenst kan voor een 1.000 Watt-sterke BeoSound van Bang & Olufsen opteren. Bekijk de nieuwe fotoreeks!