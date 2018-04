Opvolger Alfa Romeo 159 in de maak

Door: AUTO55

Het laatste exemplaar rolde al meer dan een jaar geleden van de band en sindsdien draait het beroemde Italiaanse merk nog uitsluitend op de MiTo en Giulietta. Fiat wil er daarom alles aan doen om Alfa Romeo weer op het juiste spoor te krijgen. Er wordt al hard gewerkt aan de productieversie van de 4C, de compacte sportwagen die in 2011 debuteerde in Genève, en er is nog een tweede troef in de vorm van een compleet nieuwe Spider. Deze wordt ontwikkeld in samenwerking met Mazda, en zal z'n basis dus delen met niemand minder dan de MX-5. En alvoor we het vergeten: er wordt ook nog gewerkt aan een crossover.

Een opvolger voor de stijlvolle 159 staat dus ook op de planning. Dat er in het krimpende segment van de middenklassers nog meer dan genoeg te halen valt voor premiummerken, bewijzen BMW met de 3-serie, Mercedes met de C-klasse en Audi met de A4. Alfa Romeo wil daar uiteraard ook een graantje van meepikken, met een wagen die Giulia zou gaan heten.

De D-segmenter zal plaatsnemen op een aangepast platform van Dodge Dart, en ook als break leverbaar zijn. Onder de motorkap blijven de Italianen baas in eigen keuken. Diverse varianten van de 1.4 liter MultiAir en ook de bekende 1750 TBi zullen wederom hun opwachting maken. Men fluistert dat hij volgend jaar wordt tentoongesteld en in 2014 in de showroom zal verschijnen.