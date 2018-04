Ferrari verder in opmars

Door: AUTO55

In het land der autoconstructeurs heeft men al betere tijden gekend, en dat hebben we net nog aangehaald. Maar er zijn uitzonderingen. Met recordjaar 2011 achter de rug lijkt het tij voor Ferrari nog niet te keren; Vorig jaar werden er 7.195 steigerende paarden verkocht en dat heeft € 321 miljoen opgebracht. En dit jaar lijkt men die krachttoer verder te zetten. De maand juni werd al afgesloten met 3.664 exemplaren -alweer een stijging van 7%- en 25 op 100 wagens kwamen in de VS terecht.

Vooral V12-modellen zitten in de lift; de 599 GTO en FF in het bijzonder. Dat terwijl de F12berlinetta nog niet eens in productie is gegaan. Alle winst is trouwens meer dan welkom, want de Formule 1 staat op de vooravond van een grote koerswijziging. Vanaf 2014 is een drukgevoede V6 de norm en die moeten natuurlijk ontwikkeld worden. Een project dat tussen 40 en € 60 miljoen zou kosten.