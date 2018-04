Cadillac Ciel krijgt productievorm

Door: AUTO55

Moederhuis GM wil een nieuw topmodel om de Cadillac-lijn te versterken. Men heeft laten verstaan dat de Ciel Concept daar de geknipte kandidaat voor is. Maar om de hogere segmenten aan te spreken heb je in de eerste plaats een berline nodig, een uit de kluiten gewassen en vooral fijn afgewerkte slee om te concurreren met de Mercedes S-klasse, de BMW 7, de Audi A8 en de zéér binnenkort verschijnende Lexus LS. Het uiteindelijke resultaat zal dus allereerst met twee extra deuren rondrijden en naar goede (algemene) gewoonte een pak van zijn excentriciteit verliezen. Of er effectief een cabrioversie komt weten we nog niet. Op dit ogenblik heeft Cadillac als topper de XTS in de rangen, maar die reikt nog net niet tot de schouders van bovengenoemde heren.