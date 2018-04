36 kandidaten Auto van het Jaar 2013

Door: BV

De Auto van het Jaar (ook wel gekend als Car Of The Year of COTY) wordt sinds dit jaar pas in maart op het Autosalon van Genève bekendgemaakt. Maar de groep van 58 journalisten uit 22 Europese landen, stelt de eerste lijst met genomineerden al voor aan de vooravond van het Autosalon van Parijs. Daarop staan nu 36 modellen. Allemaal auto's die -volgens de regels van de verkiezing- ergens tijdens de afgelopen 12 maanden op de markt kwamen, beschikbaar zijn in tenminste 5 Europese landen en waar jaarlijks zo'n 5.000 stuks van verkocht zullen worden. Tenminste - dat is de theorie, want als je de verkoopscijfers van zowel de Nissan Leaf (Auto van het Jaar in 2011) en de Opel Ampera / Chevrolet Volt bekijkt, dan blijkt dat de constructeurs wellicht het vooropgestelde verkoopsvolume wel beloofd hebben, maar dat het volstrekt onrealistisch bleek. In december volgt een ingekorte lijst waarop 7 echte kanshebbers prijken.



Genomineerden Auto van het Jaar 2013

Audi A3

BMW 3-Series

Chevrolet Malibu

Dacia Lodgy

Fiat 500L

Ford B-MAX

Honda CR-V

Hyundai i30

Hyundai Santa Fe

Kia Cee'd

Kia Optima

Lancia Flavia

Mazda6

Mercedes-Benz A-Class

Mercedes-Benz SL

Mitsubishi Outlander

Mitsubishi ASX/Citroen Aircross/Peugeot 4008

Opel/Vauxhall Adam

Opel/Vauxhall Mokka

Peugeot 208

Porsche Boxster

Renault Clio

Skoda Rapid/Seat Toledo

Smart ED

Subaru Impreza

Subaru XV

Subaru BRZ/Toyota GT86

Tata Vista

Toyota Auris

Toyota Prius Plug-in

Toyota Prius Plus

Volkswagen Golf

Volvo V40

Volvo V60 Plug-in