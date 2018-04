Maserati grijpt terug naar het verleden

Door: AUTO55

De naam Ghibli klinkt je allicht niet onbekend in de oren. Begin jaren '90 kwam er al eens recyclage aan te pas, maar voor de echte voorvader grijpen we terug naar 1967. De Ghibli was een GT met twee deuren, en het feit dat z'n tweede opvolger het met het dubbele aantal zal stellen verwondert vandaag niemand meer. Kijk maar naar de Mercedes CLS, de Audi A7 of de BMW 6 Gran Coupé. De vierdeurs Maserati zal zich overigens net onder de nieuwe Quattroporte positioneren, die volgend jaar verschijnt.

Ander nieuws komt uit de SUV-hoek; De lang aangekondigde Kubang zou z'n naam niet langer dragen maar wel als Levante op de markt verschijnen. Alweer een historisch getinte beslissing, want het zevenletterwoord verwijst naar de Via Emilia Levante in Bologna waar de de Maserati-broers in 1919 hun eerste stappen zetten naar het befaamde bedrijf. Het model zou in 2014 z'n opwachting maken; tegen 2015 wil Maserati jaarlijks 50.000 auto's van de hand doen.