BMW's driecilinder in de testfase

Er is al bevestigd dat het futuristische hybrideduo i3 en i8 wordt uitgerust met de drukgevoede 1.5 liter driecilinder die we onlangs nog aanhaalden. Of de Twinpower krachtbron ook in andere modellen verschijnt is nog niet bekend, maar wel waarschijnlijk. Zelfs Mini zou er haar voordeel uit kunnen halen. De techniek maakt deel uit van een geheel nieuwe lijn motoren met een groot aantal inwisselbare onderdelen, zowel op diesel als benzinegebied. De kleine 1.5 liter zou in meerdere vermogensversies op de markt verschijnen, van waarden van 120pk tot een eindje boven de 200-grens. Momenteel is het Beierse merk druk bezig met testwerk, waarbij een daartoe voorziene 1-reeks niet wordt gespaard.