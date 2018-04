Honda Jazz met attitude

Door: BV

We gaan er maar van uit dat Brazilianen een zwak hebben voor kleine SUVs, al dan niet gevoed door het gebrek aan verharde wegen in het land. Volkswagen en Nissan steken op het Autosalon van Sao Paolo een teen in het badwater met een studiemodel voor een kleine SUV, maar Hyundai en Honda voegen er een stoere telg aan het gamma toe. Bij Honda is dat een afgeleide van Fit, die in Europa Jazz heet. De Fit Twist is echter specifiek voor de Braziliaanse markt bedacht. Geen kans dus dat hij ook hier verschijnt.

We kunnen het complete recept nog eens opdraven, maar de wijzigingen zijn steeds dezelfde. Nalezen kan je dus net zo goed bij de HB20x van Hyundai. En er zijn nog wel meer gelijkenissen, want ook hier is er slechts één motorversie beschikbaar en die lust eveneens zowel conventionele benzine als ethanol. Het is een 1.5 met 116pk, ook al met de keuze uit een manuele of een automatische transmissie.