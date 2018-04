Kia Proceed ook als GT(i)

Door: BV

Kia werkt aan een potige driedeursversie van de Cee'd. Die gebruikt het bedrijf wellicht als pasmunt voor de Veloster Turbo van zusterbedrijf Hyundai. Beiden zullen immers over dezelfde 1.6l turbomotor beschikken. Bij Hyundai blijft die krachtbron over iets ten zuiden van 180pk steken. Maar bij Kia mag je er gerust in zijn; er zal meer dan 200pk uit de vierpitter geperst worden. Een handbediende zesbak wordt standaard en een automaat met koppeling wordt een optie. Die zal zes of misschien zelf zeven verhoudingen tellen (Hyundai en Kia ontwikkelen zo'n eenheid).

De Koreanen hopen de Procee'd GT volgend jaar in september voor te stellen op het Autosalon van Frankfurt. Tot het zover is, moet deze eerste schets je warm houden. We waarschuwen alvast voor overmatig optimisme. Je mag je natuurlijk wel verwachten aan grotere wielen, potiger bumperschilden, een vleugeltje en zijschorten. Zelfs aan een andere grille. Maar zo heftig als het beeldmateriaal is het natuurlijk nooit.