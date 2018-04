Porsche heeft nog niet genoeg modellen

Door: BV

Vier nieuwe komen er nog bij. Tenminste, als het van Porsche-baas Matthias Mueller afhangt. Tegen 2018. Daarbij horen overigens al wel de Porsche Macan en de 918 Spyder. Twee modellen die al zijn aangekondigd en we in de loop van volgend jaar in hun definitieve vorm te zien krijgen.

Dat betekent dat er over nog twee andere wordt nagedacht. Daarbij duiken uiteraard de geruchten voor een opvolger voor de 928 weer op, die leentjebuur zou kunnen spelen bij de Panamera als het op onderstel en motoren aankomt. Er zijn evenwel nog meer mogelijkheden. Zo is het niet ondenkbaar dat het bedrijf een extra sportwagen tussen de eeuwige 911 en de 918 Spyder voorziet. Die zou immers z'n structuur kunnen delen met de volgende generatie Audi R8 en Lamborghini Gallardo. Dat is altijd goed voor de winstcijfers en het is geen geheim dat de overkoepelende VW-Group daar genadeloos op jaagt.

En nu de geruchtenmolen toch vrolijk draait: de Panamera zou best aanleiding kunnen geven tot enkele afgeleiden. Porsche experimenteerde zelf al met een break: de Panamera Sport Turismo Concept. En reken er maar op dat het succes van Mercedes' CLS Shooting Brake er op de voet gevolgd wordt. Tot slot duikt ook het project onder codenaam Pajun weer op. Dat zou een heet gewassen Panamera kunnen worden. Maar Matthias Mueller gaat ook daarin niet verder dan te zeggen dat het ‘een mogelijkheid' is.