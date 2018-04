Audi R8 China Edition schrikt haaien op

Door: AUTO55

De serieaanduiding, die voor de gelegenheid op de pookknop is afgebeeld, loopt van 1 tot 99. Toch zullen amper 80 exemplaren het Chinese daglicht zien. Het cijfer 4 werd telkens achterwege gelaten vanwege de verwijzing naar de dood. Een fenomeen waar Audi zich maar wat graag van distantieert.

Het meest opmerkelijke aan deze speciale R8 heeft echter met de interieurbekleding te maken. Daar vinden we naast alcantara voor de stoelen ook nog haaienvel terug, wat bij diverse dierenrechtorganisaties in het verkeerde keelgat is geschoten. De Chinezen kunnen het anders wel smaken.

Het importproduct heeft de boot van de facelift net gemist en is verkrijgbaar in Malibu Blue of Suzuka Grey, met blinkend 19" lichtmetaal en een achterspoiler in koolstofvezel. Kracht wordt vanuit een 5.2l V10 via een R-tronic versnellingsbak naar de hoeken geleid. Dat is 525pk en 530Nm koppel, goed voor een acceleratie naar 100km/u in 3,9 seconden. Plaatjes bekijken kan zoals gewoonlijk in onze fotoreeks.