BMW M6 Gran Coupe officieel

Door: AUTO55

Na enkele gelekte foto's heeft BMW de sluizen dan toch opengegooid. De M6 Gran Coupé parkeert zich naast de reeds bestaande coupé- en cabrioversie om het de Porsche Panamera extra moeilijk te maken. In de praktijk mogen we zelfs de Audi S8 en de Mercedes S 63 AMG tot zijn concurrenten rekenen. Een volbloed sportwagen zal de M6 weliswaar nooit worden, maar snel is hij alleszins.

Onder de kap huist dezelfde geblazen 4,4l die we in de rest van de familie terugvinden. Deze stuurt tot 560pk en 680Nm koppel naar de achterwielen -vanaf respectievelijk 6.000 en 1.500tr/min- waardoor er slechts 4,2 seconden nodig zijn om 100km/u te bereiken. De topsnelheid bedraagt 250km/u (elektronisch gelimiteerd), behalve als je voor het M Driver's Package opteert en zodoende tot 305km/u kan doortrekken. Voor wie iets milder met het gaspedaal omspringt, verwacht het merk een gemiddeld verbruik van 9,9l/100km en een score van 232g/km op de CO2-ranglijst.

De reeks gaat gepaard met aanpassingen voor het onderstel, de adaptieve demping en de rack-and-pinion stuurbekrachtiging. Behalve een resem visuele exterieurbewerkingen (het dak in CFRP is alvast een mooi voorbeeld) mocht de binnenkant zeker niet onderdoen voor de rest van het M-gamma. We hebben onder meer over elektrisch bedienbare zonneschermen, verwarming voor het M-stuurwiel en de voor- en achterzetels, klimaatregeling met 4 zones, dimmende binnen- en buitenspiegels en een B&O audio-installatie. BMW's Connected Drive met internettoepassing, nachtzicht en tal van andere mogelijkheden zullen netjes mee op de prijslijst genoteerd staan. Maar alvorens je die te pakken krijgt, kan je je alvast vergapen aan de beelden uit de eerste officiële fotospecial.