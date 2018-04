Ferrari Enzo-opvolger heeft ook een kont

Door: BV

De opvolger van de Ferrari Enzo, die voorlopig nog gemakkelijkshalve F70 wordt genoemd maar waarvan de naam nog onbekend is, stak eerder al z'n neus even buiten. En nu is ook het eerste beeld van de achterzijde opgedoken. We zouden u dus kunnen melden dat twee ronde achterlichten er met elkaar verbonden worden door een groot derde stoplicht en dat de F1-invloeden niet uit de lucht zijn, maar dat ziet u zelf ook.

Over de aandrijflijn is minder twijfel. Dat wordt een 6,3l V12 met ruim 800pk en hybridepakket dat nog eens 120pk opwekt. Wanneer de F70 onthuld wordt, is nog niet helemaal duidelijk.