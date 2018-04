Licht aan het eind van de tunnel voor Fisker

Door: BV

Het gaat Fisker niet voor de wind. Het is zelfs al meer dan een half jaar geleden sinds de laatste Karma van de productieband rolde. En er zijn zelfs nu nog invoerders -waaronder de Belgische- wiens stock van nieuwe auto's nog niet is uitgeput. Redding voor de jonge autoconstructeur zou -zoals zo vaak- wel eens uit China kunnen komen. Inmiddels is ook de lancering van de compacte Fisker Atlantic voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Erbarmelijke werkomstandigheden en twijfelachtige industriële normen leveren de Chinezen alvast bergen geld op. Ze zitten tegenwoordig bij elke potentiële overname aan tafel, en ook hier duiken weer Chinese fabrikanten op. Eerder kocht Wanxiang Group de failliete batterijproducent van de Karma A123 over. De leiding van dat bedrijf heeft aangegeven een strategische alliantie met Fisker te overwegen. Tegelijk is via persbureau Bloomberg een bod van Chinese autobouwer Dongfeng Motor Corp uitgelekt. Dat bedrijf heeft alvast € 261 miljoen veil voor een aandeel van 85% in het bedrijf.

Fisker beperkt zich tot de mededeling dat het bedrijf ‘meerdere voorstellen van een aantal verschillende continenten' heeft ontvangen en dat ze die allemaal bekijken.