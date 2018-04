De Saab 9-3 die nooit kwam

Door: BV

De Saab 9-5 gaat de geschiedenis in als de laatste creatie van het Zweedse automerk. En terwijl de lancering van de sedan en de daarna voorgestelde break al grondige hinder ondervond van de woelige financiële situatie die eind 2011 leidde tot het faillissement van de onderneming, werd achter de schermen natuurlijk ook aan een opvolger voor de 9-3 gewerkt.

De 9-3 opvolger zou enkele trekken lenen van de Phoenix Concept Car. Geruchten dat het model eigenlijk zo goed als af was, borrelden al een tijd naar de oppervlakte. Enkele weken geleden doken wat onmogelijk te verifiëren lage resolutiebeelden op. Nu heeft Saab-blog saabsunited.com, die eerder al nauwe banden had met de autobouwer en optrad als propagandamachine, een beeld bemachtigd van een niet functioneel model op ware grootte. Dat werd tijdens overnamebesprekingen (die uiteindelijk op niets uitdraaiden) getoond aan onder meer vertegenwoordigers van Pang Da & Youngman. Saab broedde ook nog op een kleinere 9-1 en in het 9-3 aanbod was een dakloze versie natuurlijk onontbeerlijk.