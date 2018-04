Opel Adam Rocks doet stoer onder open hemel

Door: BV

De Opel Adam kan je bestellen met 61.000 koetswerkcombinaties. En als het van Opel afhangt, komen er daar binnenkort nog enkele bij. Dat een dakloze telg op de planning staat, is al lang geen geheim meer. Dat model krijgt net als de Fiat 500 Cabrio en de DS3 Cabriolet een stoffen schuifdak dat zich tussen de bestaande dakbogen beweegt. Op het Autosalon van Genève presenteert Opel een dakloos exemplaar. Het is een studiemodel dat luistert naar de naam Rocks. Dat klinkt stoer omdat het model ook is uitgedost om tegen een stootje te kunnen, maar het elektrisch bediende schuifdak is niettemin het belangrijkste nieuws.

De bodemvrijheid is enkele centimeters opgekrikt en de spoorbreedte zwelde aan. Opel moet daarom bredere wielbogen (met geïntegreerde richtingaanwijzers) en andere bumperschilden tegen het koetswerk kleven. Onderaan geven metaalkleurige inlegstukken de indruk wat meer weerstand te kunnen bieden tegen vijandige uithalen van de ondergrond. Andere specifieke kenmerken zijn de grille en de origineel vormgegeven richtinaanwijzers die in de vorm van een sikkel in de voorbumper zijn ondergebracht. Achteraan is de uitlaatlijn dan weer omgeleid om in het midden van de achterpartij uit te komen. De achterlichten ten slotte, kregen ook een milde make-over en combineren nu rood en donker glas. Meer beeld tref je hier.