VW Golf VII nu ook World Car of the Year

Door: BV

De zevende generatie van de Golf had in Genève al de ‘Auto van het Jaar'-badge opgespeld gekregen van de professionele Europese jury. Een internationale jury van 66 professionele autocritici heeft die auto nu ook uitgeroepen tot ‘World Car of the Year'.

Behalve de algemene categorie, maakt de internationale prijs ruimte voor een aantal subcategorieën. In het segment van de sportwagens is het de nieuwe Cayman/Boxster van Porsche die de pluim in de hoed steekt. De designprijs was er voor de Jaguar F-Type, terwijl de Tesla Model S het groene lintje opgespeld kreeg.