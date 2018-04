Kleine Porsche Boxster komt er (voorlopig) niet

Door: AUTO55

Porsche propt de baby-Boxster nog even in de koelkast. Een 'goedkoop' model zou het merk wel eens schade kunnen toebrengen, aldus CEO Matthias Mueller. En dat het niet de eerste keer zou zijn bewijst de oude 924, met een Audi-motor godbetert. In de wandelgangen werd er vorig jaar al gefluisterd dat er een kleine tweezitter zou komen onder de Boxster, mogelijk ook met middenmotor en enig verwantschap met de 550 Spyder uit de jaren '50. De topman heeft in de Stuttgarter Zeitung echter al laten noteren dat het feestje voorlopig niet doorgaat. Hij beweert dat de huidige Porschisten zich wel eens van het steigerende paardje zouden kunnen afzetten indien er een 'allemansmodel' op de markt komt - lees: goedkoper dan de Boxster. Het zou ons dus niets verwonderen moest men gewoon een generatie overslaan.

Als kleine fabrikant zagen ze de verkoopscijfers bij Porsche het laatste decennium spectaculair stijgen, en het productiedoel van 200.000 exemplaren komt jaar na jaar dichterbij. De Cayenne neemt hier een grote koek voor zijn rekening, en wordt verwacht dat de Macan het vanaf 2014 nog beter zal doen. Maar da's niet alles, een drietal jaar later volgt nog een berline, voorlopig Pajun gedoopt. Deze 'kleine' Panamera moet de BMW 5, Mercedes E, Audi A6 en Jaguar XF het vuur aan de schenen leggen. Of zouden het hun sportiever uitgebouwde varianten zijn?