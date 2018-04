Ford en Mercedes minder slim dan gedacht

Door: BV

1 april is altijd een gevaarlijke dag voor nieuwssprokkelaars. Er wordt dan traditioneel nogal wat onzin verkocht, kwestie van de traditie te eren om de onschuldige toeschouwer op het verkeerde been te zetten. Kranten, televisiestations en natuurlijk ook websites doen mee.

Hier op Auto55 zijn we er ook niet vies van, zoals in het verleden reeds meermaals is gebleken. Maar zoals u van ons mag verwachten, maken we ook daarin het verschil. We hebben vooruit gekeken, en publiceerden de afgelopen weken twee maal een compleet uit de lucht gegrepen bericht. Twee maal werd de huidige technologische stand van zaken grondig overdreven. Jammer maar helaas, de volgende Mercedes S-Klasse vindt z'n weg niet helemaal alleen in een parkeergarage. En de Ford Fiësta met MyKey weet ook nog steeds niet of je dronken bent. Voorlopig tenminste.