Volvo broedt op productoffensief

Door: BV

Het is klaar als pompwater dat Volvo dankzij geld van Chinese eigenaar Geely een tweede adem heeft gevonden. De jongste tijd is nagenoeg het ganse aanbod (op de eeuwige XC90 na) grondig opgefrist, en zelfs de tussen haakjes geparkeerde dinosaurus werd aan een manicure onderworpen. De V40 en XC40 zijn nog fris, maar er wordt nu al gepraat over extra modellen in hetzelfde segment.

De sleutel is Volvo's SPA, wat staat voor ‘Scalable Platform Architecture'. Een onderstel dat in lengte en breedte kan aangepast worden om als basis te dienen voor een hele hoop nieuwe modellen - een Zweedse variant van VW's MQB-architectuur zeg maar. Een cruciale ontwikkeling gezien Volvo voorheen kon profiteren van onderdelen uit de organenbank van voormalige eigenaar Ford, maar daar voortaan zelf in moet voorzien. De nieuwe XC90 wordt wellicht het eerste model dat er gebruik van zal maken.

De volgende generatie van de S60/V60 en S80 worden eveneens uitgetekend op diezelfde structuur. Wat de ene keer wordt ontkent, en dan weerom in geruchten opduikt, is een nog groter vlaggenschip waar we gemakshalve naar verwijzen als de S90. Een 2+2 Coupé op basis van de S60 is echter een grotere kanshebber. Volvo heeft daarvoor naar eigen zeggen al schetsen en schaalmodellen, maar het is onduidelijk of de definitieve beslissing reeds gevallen is.

Gezien de populariteit van enerzijds de XC60 en anderzijds de nog kleinere SUVs, is niet verwonderlijk dat ook een XC40 hoog op de prioriteitenlijst prijkt. Daarnaast hebben bronnen het zowaar ook nog over een sedan én hatchback in het Golf-segment (dat is M1 of C, afhankelijk van de gebruikte kwalificatie). Volvo beschouwt de actuele V40 immers als een auto die tussen conventionele segmenten in valt.