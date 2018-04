Jaguar F-Type als coupé?

Door: BV

We hebben nog maar net kennisgemaakt met de nieuwe Jaguar F-Type of er is weer nieuws van hetzelfde front. Volgens Duitse media zijn dit de eerste beelden van een gesloten editie van het model. Het lijkt boven verdenking te staan dat die er nog aankomt. Het lijkt zo ver te zijn, als blijkt dat deze beelden effectief gelekt zijn via het patentbureau.

Met de lijnen van de F-Type maakten we voor het eerst kennis via de C-X16 Concept. Een coupé nota bene, en dat was wellicht niet toevallig.

Terwijl je in de nu nog fonkelnieuwe F-Type (hij staat pas vanaf begin juni bij de dealers) kan bestellen met 340, 360 of 495pk, in zes- of achtcilindervorm, is niet uitgesloten dat ook een viercilinder het tot onder de kap schopt. De 240pk (al dan niet in een variant met nog meer vermogen) sterke tweeliter wordt al gebruikt in de Jaguar XF en de Land Rover Freelander en Evoque, en lijkt de beste kandidaat. Ook dat is door Jaguar nog niet bevestigd.