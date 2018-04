Laatste Zonda heet Revolucion

Door: AUTO55

Hoewel alle ogen de laatste jaren op de Huayra gericht zijn, laat de intussen gepensioneerde Zonda nog één keer zijn tanden zien. Of vijf keer liever, want zoveel exemplaren van deze Revolucion zien er uiteindelijk het daglicht, telkens met een prijskaartje van ruim € 2,2 miljoen en een Mercedes-AMG 6.0 V12 onder de huid die 800pk (50pk meer dan de Zonda R) en 730Nm koppel via een sequentiële, magnesium zesversnellingsbak naar de achteras jaagt.

Het verplichte spurtnummer werkt deze Italiaan af in amper 2,7 seconden, stoppen doet hij in principe met verve dankzij voor de gelegenheid ontwikkelde Brembo-remschijven. Deze zouden tot vier keer langer meegaan en een lagere temperatuur in stand houden bij circuitgebruik.

Voor de Zonda Revolucion heeft Pagani zwaar ingezet op het gebruik van koolstofvezelcomposiet en titanium, of een combinatie van beide zoals voor de lichtgewicht monocoque. Droog aan de haak weegt de bolide dan ook maar 1.070kg.

Voorts maakt de Revolucion gebruik van een twaalf verschillende standen tellende tractiecontrole, een opgewaardeerde ABS en van het uit de F1 overgenomen Drag Reduction System op de achtervleugel. Meer beeld is er in de fotospecial.