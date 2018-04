Volvo neemt afscheid van C30, geeft laatste model weg

Door: AUTO55

Op de Detroit Motor Show (NAIAS) een jaar na de eeuwwisseling lichtte Volvo het doek van de Volvo Safety Concept, een voorbode van wat er vijf jaar later zou volgen in de vorm van de C30, een hatchback op het platform van de Ford Focus (ook gebruikt voor de S40 en V50) met enkele Duitsers in het visier. Wereldwijd zijn er bijna 210.000 exemplaren van verkocht en een zevende daarvan kwam in het Verenigd Koninkrijk terecht.

Niet geheel toevallig wordt de allerlaatste C30 dan ook aan een (twitterende) onderdaan van dat eiland weggegeven. Meerbepaald aan de gelukkige die de vierwieler op het thuisfront kan localiseren. Erg veel hebben de Zweden niet over de auto te vertellen, buiten dat het een R-Line betreft, hij in koetswerkkleur Ice White is gespoten en voorzien is van een Polestar upgrade. Welke motor er onder de kap schuilt, weten ze enkel bij Volvo.