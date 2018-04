Mustang steelt de show in Need For Speed

Door: BV

In de kalender van de Utopolis Drive In Movies 2013 vinden we de inmiddels zesde uitgave van de The Fast en Furious terug. En dat is niet de enige filmreeks waarin supersportwagens worden aangevoerd op een manier die de verhaallijn irrelevant maakt. Het erg populaire videogame Need for Speed wordt ook omgezet in beeld voor het grote scherm. Dat is evenmin nieuws, want dat gebeurde eerder al in 2003, 2005, 2006 en 2008. De vijfde film uit de reeks staat volgend jaar op de planning.

Of we de prent meteen mogen verwelkomen in ons dossier over legendarische autofilms is nog een open vraag. Welke vierwieler de hoogste ogen zal gooien, is dat niet langer. De makers hebben Ford immers kunnen overhalen tot de levering van een speciaal geprepareerde Mustang, gebaseerd op de Shelby GT500. Naast kleuren, streepjes en bij BMW afgekeken lichtringen rond de in de grille verwerkte mistlichten, zijn het vooral de onderhuidse aanpassingen die de verbeelding moeten kittelen. Dan hebben we het over 5,8l V8 met compressor die door de Ford Race-afdeling is opgekitteld tot 900pk. Dat is niet te zien in de fotospecial, maar het agressieve uiterlijk wel. De heren van Need for Speed mogen zich overigens wel haasten, want Ford stelt nog in 2014 de nieuwe generatie van de Mustang voor.