Special: Goodwood Festival of Speed 2013

Het Goodwood Festival of Speed werd voor de eerste maal georganiseerd in 1993. Toen kwamen er al 25.000 nieuwsgierigen op af. De laatste jaren scheert de populariteit echter zulke hoge toppen dat binnengeraken enkel lukt indien er op voorhand tickets worden besteld. Niet verwonderlijk is de hoge opkomst; Meer dan 150.000 mensen wonen het spektakel bij. En die komen van overal.

Het grootste automobiele tuinfeest er wereld is opgedeeld verschillende onderdelen; Forest Rally Stage, 'Style et Luxe' concours d'élégance, wereldpremières van aanstormende modellen en het Fos-TECH paviljoen, dat je onderdompelt in de toekomst van de automobielindustrie.

Heel veel beeld van de afgelopen editie, dat van 11 tot 14 juli gehouden werd en waarop onder meer de Bentley Continental GT3, de Peugeot RCZ R, Jaguars Project 7 en de Skoda Octavia RS hun neus lieten zien, tref je in de fotospecial.