Nieuwe 1.5dCi voor Nissan Juke

Door: BV

Nissan heeft de 1,5l viercilinder dieselmotor met directe injectie die dienst doet in de Juke zoals bekend onder handen genomen. De eenheid werkt voortaan met een piëzo-injectoren. Die vernevelen de brandstof fijner in de cilinderkamers en kunnen meer inspuitingen per cyclus aan. Daarnaast monteert Nissan een sneller opspinnende turbo met variabele geometrie (met een directe luchttoevoer), een oliepomp met een variabel debiet (die zichzelf aanpast aan de behoefte van de motor en de viscositeit van de olie) en een start/stop-systeem. Het maximumvermogen van 110pk blijft behouden, maar z'n trekkracht stijgt van 240 naar 260Nm. De koppelcurve werkt zich ook sneller de hoogte in, waardoor 80% van de Newtonmeters nu al vanaf 1.500t/min ter beschikking zijn.

De prestaties blijven met een topsnelheid van 175km/u en 11,2 tellen voor de honderdsprint identiek aan de reeds gekende Juke 1.5dCi. Nissan gebruikt de extra trekkacht immers als pasmunt voor langere versnellingsbakverhoudingen. Die zorgen er (samen met het efficiëntere energiebeheer van de centrale) voor dat het verbruiksgemiddelde zakt van 4,8 naar 4,2l/100km. De CO2-uitstoot is gedaald tot 109gr/km. Wil je die cijfers halen, dan moet je wel in ‘Eco'-modus rijden. Daarin levert de motor niet meer dan 220Nm trekkracht.