Duister: Kia Niro Concept

Door: BV

Het is duidelijk nog niet druk genoeg in het segment van de kleine SUVs. De Opel Mokka, Nissan Juke, Peugeot 2008 en Renault Captur krijgen gezelschap van Kia. Dat is nog niet voor nu, maar een studiemodel dat de richting aanwijst, kan er wel al van af. Dat heet Niro Concept en staat over exact twee weken in Frankfurt te blinken. Vleugeldeuren en al.

Voor deze duistere, maar bloedserieuze concept is de Europese designstudio van het bedrijf ingeschakeld. Die zit eveneens in Frankfurt, op nog een kilometer van de beurshallen. Aan CHief Designer Europe Gregory Guillaume was de opdracht toevertrouwd om een kleine SUV ondeugend, karakervol en dan ook nog eens stijlvol te maken. En natuurlijk moest de koets voldoende personaliseringsmogelijkheden hebben. Klanten een tienvoud laten betalen van wat een stukje sierlijst eigenlijk kost is immers een flinke bron van inkomsten. Vraag maar aan Mini.

Meer concrete informatie geeft het Koreaanse merk nog niet vrij. Het heeft het wel nog over een innovatieve aandrijflijn, maar blijft voorts erg op de vlakte. Auto55.be houdt je vanzelfsprekend op de hoogte als daar meer over bekend wordt. Tot het zover is kan je in- en exterieur van dze Niro Concept gedoopte creatie bekijken in de fotospecial.