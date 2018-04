Touring bouwt de Disco Volante

Door: BV

De in 2012 door koetswerkbouwer Touring Superleggera voorgestelde concept car Disco Volante, geïnspireerd door de 1953 Alfa Romeo 1900 C53 ‘Disco Volante', wordt realiteit. Het bedrijf heeft Fiat zo ver gekregen dat het de naam Alfa Romeo voor het model leent, dat de garantievoorwaarden op de donorauto (waarover hieronder meer) behouden blijven en dat geselecteerde dealers blijven instaan voor het onderhoud.

De Touring Superleggera Disco Volante is gebaseerd op de Alfa Romeo 8C Competizione. Alfa Romeo bouwde van dat model slechts 500 stuks en het is de verantwoordelijkheid van de klant om met een exemplaar bij Touring aan te kloppen. Dat denkt vervolgens zo'n 6 maanden voor de ombouw nodig te hebben. Daarbij wordt niet geraakt aan de bij Ferrari betrokken 4,7l V8 benzinemotor, noch aan de rest van de aandrijflijn. De creatie wordt grotendeels opgetrokken in carbon en aluminium en moet in staat zijn om in 4,2 seconden naar 100km/u te accelereren en door te gaan tot de teller 292km/u aanwijst. Hoe veel de ombouw moet kosten is onbekend, al werd eerder al eens het bedrag van € 400.000 geopperd. De totale kostprijs bedraagt bijgevolg meer dan € 500.000. Niet voor iedereen dus, maar kijken kost gelukkig niets.