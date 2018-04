Magnum houdt woord, stelt MK5 voor

Door: BV

De nog kakelverse Canadese autobouwer Magnum heeft z'n MK5 voorgesteld. Dat is een Spartaanse tweezitter die vooral bedoeld is voor circuituitjes, maar niettemin op de openbare weg is toegelaten. Amper 3,91m lang, niet eens 1,07m hoog maar wel 1,88m breed en voorzien van een viercilinder middenmotor die 250pk opwekt en vol goesting naar de rode zone op 11.000tr/min (!!) trekt. Met amper 545kg droog aan de haak, levert dat een vermogen/gewichtsverhouding van 460pk/ton op. Het ding gaat er dan ook als een raket vandoor en rijdt na 3,2 seconden al 100km/u. Bij 240km/u is het welletjes. Een sequentiële zesbak maakt schakelen bliksemsnel een een limited slip differentieel moet het bochtenwerk efficiënter maken.

Achter de 18-duims velgen zitten steeds geventileerde schijven en - om het op de omloop allemaal een beetje boeiend te houden - ook tweevoudig instelbare dempers en aanpasbare antirolstangen.

Magnum wil de eerste exemplaren eind 2014 kunnen leveren. Klanten voorzien minimaal € 100.000. Wie in dezelfde categorie nog een alternatief zoekt, kan ook even kijken naar een BAC Mono, KTM X-Bow, Ariel Atom of VUHL 05. Keuze te over eigenlijk. Foto's van de Magnum MK5 hebben we hier verzameld.