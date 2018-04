Daihatsu Copen wordt Kopen

Door: AUTO55

Dat Daihatsu op een opvolger van de Copen broedt weten we al sinds de voorstelling van de D-R Concept op een beurs in Indonesië vorig jaar. En in het zog daarvan neemt het merk volgende maand twee nieuwe stijstudies mee naar het salon van Tokio. Daar zal men zich kunnen meten met Honda, die er een spirituele opvolger van de Beat onder de spots parkeert.

Met de Kopen - nu met 'K' - in twee uitvoeringen (als RMZ en de stoerder uitziende XMZ) wil Daihatsu peilen naar reacties van het publiek. Al lijkt het productiestadium niet veraf. De amper 3,4m lange vierwielers laten zich beide voortstuwen door een 660cc tellende driecilinder benzinemotor, gekoppeld aan een continue variabele transmissie (CVT). Meer info volgt ongetwijfeld. Intussen kan je hier al enkele plaatjes bekijken, zowel van de buiten- als van de binnenkant.