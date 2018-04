SkyRunner is vliegende buggy

Door: AUTO55

Vliegende auto's lijken wel de hype van het moment en laten onze nieuwsrubriek niet ongemoeid. Eerder lieten we de Terrafugia, de PAL-V en recenter de Aeromobil op je los; ditmaal laten we je kennismaken met de SkyRunner, een lichtgewicht buggy voorzien van technologie uit de wereld van het paragliden die in amper drie minuten in een vliegend tuig kan worden omgetoverd. En volgens Stewart Hamel, de topman van het bedrijf, volstaat een open veld of een afgelegen strand om de landing of het opstijgmanoeuvre in te zetten.

De SkyRunner wordt aangedreven door de voor ons welbekende éénliter Ecoboost-motor van Ford, die 125pk en 200Nm koppel uit drie cilinders perst. Een enkeltje naar 100km/u is al na 4,5 seconden afgewerkt en de top ligt op 185km/u. In de lucht zijn de prestaties iets minder indrukwekkend, met een maximale snelheid van 88km/u. Bestellen kan met omgerekend € 86.455 op zak. Een vliegbrevet wordt evenwel als een vereiste beschouwd.