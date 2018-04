Kleine Honda SUV lekt het web op

Door: BV

Honda stelde de Urban SUV Concept al voor als studiemodel. Dat gebeurde begin dit jaar op het Autosalon van Detroit. Dat een productieversie van het model op stapel stond, was toen al duidelijk. Kleine SUVs doen het goed en de verschillende autoconstructeurs vallen over elkaar heen in een poging om zo snel mogelijk met een eigen model op de markt te komen. Honda stelt de definitieve versie voor op het Autosalon van Tokyo, dat over twee weken de deuren opent. Maar de eerste beelden zijn nu al los, gelekt via een patentbureau.

Veel zinnige informatie is er nog niet, maar we kunnen je toch al vertellen dat Honda deze kleine SUV zal bouwen op basis van het Global Compact Series platform. Dat is de structuur die in onze contreien ook voor de Jazz wordt gebruikt. En wat het beeld natuurlijk ook onthult, is dat de lijnen van het studiemodel gevoelig afgezwakt werden. Voor- en achteraanzichten zie je in de fotospecial.