Ken Block doet het met rupsbanden

Door: BV

Rallyrijder Ken Block is bekender omwille van z'n spectaculaire Gymkhana video's dan om z'n internationale successen. Meestal knalt hij met een stevig opgesoepte Ford Fiësta door z'n decor, maar ditmaal heeft hij iets anders in gedachten. Deze Ford F-150 Raptor krijgt immers TRAX aan de naam toegevoegd, een verwijzing naar het niet over het hoofd te ziene technische aardigheidje van deze pick-up: de rupsbanden.

Het Californische Special Vehicle Concept heeft zich beziggehouden met de ombouw, en om de spektakelwaarde nog op te drijven zijn er onder meer een snowboardrack, een winch achteraan en buitenluidsprekers toegevoegd. Voor de aandrijving zorgt een 6,2l grote V8.

De RaptorTRAX is te zien op de Winter X Games in Aspen, Colorado, maar uiteraard kan je het speelje ook in een nieuwe Gymkhana video verwachten. Die is er volgende winter.