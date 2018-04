Walmart Truck heeft turbine-aandrijving en carbon oplegger

Door: BV

Walmart is Amerika’s grootste voedselwarenhuis. Noem het de Colruyt of Delhaize van de yanks. Dergelijke bedrijven hebben wel oren naar wat besparing op vlak van transport. Zeker als je vrachtwagens elk uur in het totaal duizenden kilometers afleggen. Daarom ontwikkelde het bedrijf zelf deze WAVE concept. Dat staat voor Walmart Advanced Vehicle Experiment.



Turbine-hybride



Dat de trekker aerodynamischer is dan de zware voertuigen die we vandaag de dag op de weg vinden, zie je al in één oogopslag. En hij is ook ergonomischer dan voorheen. De bestuurder zit namelijk centraal in de cabine en wordt geïnformeerd door een hele batterij schermen. Er is geen enkel analoog metertje in terug te vinden.



Voor de aandrijving zorgt een elektromotor. Die wordt in eerste instantie gevoed door een batterij, maar de truck gaat ook door als die leeg zijn. Dan wordt een kleine turbine (!!) ingeschakeld om stroom op te wekken. Een beetje zoals bij de Jaguar C-X75, maar dan groter. Tenminste, dat veronderstellen we.



Carbon panelen van 16 meter



Walmart stelde zich niet tevreden met alleen een trekker. Het bouwde ook een oplegger. Die is bijna helemaal in carbon. De panelen die ervoor gebruikt worden zijn 16 meter lang. Meteen de grootste in hun soort. Er wordt zo maar eventjes 1,8 ton gewicht mee uitgespaard. Maar de kostprijs is vooralsnog veel te hoog om het ook in de praktijk te gebruiken. Deze WAVE Concept geldt dan ook vooral als denktank. Praktische applicaties levert het niet meteen op.